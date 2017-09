Klasyki motoryzacji i ikony popkultury na aukcji Ardor Auctions

Wyścigowa legenda lat 80-tych, elegancki unikat na rynku kolekcjonerskim oraz auto, które zafascynowało nawet Jamesa Bonda. Przed nami jesienna aukcja Ardor Auctions, na której pod młotek pójdą zarówno klasyki motoryzacji, jak i ikony popkultury.

Najpopularniejsze plakaty lat 80-tych przedstawiały trzy główne motywy: wokalistę Davida Bowie, film "Łowcę androidów" oraz kultowe BMW M3 - jeden z najważniejszych modeli w historii tej marki. Najbardziej utytułowane auto klasy GT, które zdobyło ponad 50 tytułów mistrzowskich stało się ikoną tego czasu. Samochód, który szybko uzyskał miano "poster car", został jednym z najbardziej pożądanych youngtimerów na całym świecie.



Niezwykła precyzja, z jaką zostało wykonane auto, przyczyniała się do faktu, iż BMW M3 określane jest jako prawdziwa legenda motorsportu. Auto w przeciwieństwie do innych BMW, wyposażone w 4-cylindrowy silnik jest w stanie osiągnąć zawrotne prędkości tuż po wciśnięciu pedału gazu. Na jesiennej aukcji Ardor Auctions pojawi się z ceną wywoławczą 180 tys. złotych.

Wyznacznikiem doskonałego klasyka jest fantastyczna sylwetka, klimatyczne wnętrze oraz moc silnika. Wszystkie te cechy posiada BMW E9 należące do tzw. Neue Klasse ("nowej klasy"). To najpiękniejsze coupe wszech czasów. BMW wypuściło ten model jedynie w 1265 egzemplarzach. To sprawiło, iż auto stało się perełką na rynku kolekcjonerskim. Bawarska legenda w oryginalnym kolorze Verona Rot (krwista czerwień) przebojem wdziera się do największych i najbardziej szanowanych zachodnich kolekcji. Cena wywoławcza: 120 tys. złotych.



Ta jesień będzie zresztą stała pod znakiem czerwieni. Kolejnym karminowym klasykiem dostępnym na licytacji będzie stylowe Volvo, jakim Roger Moore jako Simon Templer, czyli Święty, jeździł w serialu o tym samym tytule. Jeden z najpiękniejszych europejskich samochodów - Volvo P1800 w wersji S pochodzący z Wielkiej Brytanii, gdzie było użytkowane pomimo kierownicy po lewej stronie. Samochód po sprowadzeniu do Polski został rozebrany do ostatniej śrubki oraz odbudowany do swojej oryginalnej, historycznej wersji. Odrestaurowane Volvo to dość rzadka oferta na rynku polskim i europejskim. Cena wywoławcza: 100 tys. złotych.

Obok zachodnich modeli pochodzących z lat 50. 60. 70., które kreują modę na zabytkowe auta i motocykle staną światowej sławy symbole popkultury. Wśród 15 obiektów wchodzących w skład jesiennej aukcji znajdą się także legendarny Fiat 124 Spider, niezwykle rzadki i luksusowy Bentley Azure, amerykańska legenda w najczystszej formie - Ford Mustang czy klasyk, który daje możliwość skosztowania, czym była klasa Sport Leicht w latach 70-tych - Mercedes 280 SLC. Jesienna aukcja Ardor Auctions po raz pierwszy odbędzie się w eleganckiej przestrzeni Szucha Premium Offices.



Ardor Auctions wraz z Desa Unicum zapraszają na kolejną Aukcję Samochodów Klasycznych i Motocykli: 30 września 2017 godz. 17:00, Szucha Premium Offices, ul. Litewska 1 Warszawa

Wystawa obiektów: 29 września 2017, godz. 11-20 oraz 30 września, godz. 11-16, Szucha Premium Offices, ul. Litewska 1 Warszawa, wstęp wolny