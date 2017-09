Kupujesz nowe mieszkanie? Sprawdź stan techniczny!

Choć wydawałoby się, że w nowym budownictwie na usterki nie ma miejsca, to tak naprawdę znalezienie mieszkania bez wad stanowi prawdziwe wyzwanie. Sprawdź, na co zwrócić uwagę.

Szukając mieszkania w nowym budownictwie, w pierwszej kolejności zwracasz uwagę na cenę i lokalizację oraz wielkość i rozkład pokoi. Nie każdy pamięta o tym, by od razu sprawdzić stan techniczny. W końcu mieszkanie nie znajduje się w starej kamiennicy, więc co takiego może się stać?

Niestety deweloperzy nie zawsze są uczciwi, często bloki buduje się po kosztach, a wady zostają skrzętnie ukryte. Jeśli nie wiesz, na co patrzeć, ciężko będzie ci rozpoznać, czy wszystko jest w porządku. Jak prawidłowo sprawdzić stan techniczny w oglądanym mieszkaniu, by uniknąć niemiłego zaskoczenia przy odbiorze lokalu?



Ściany i sufity, podłogi

Nie chodzi tu teraz o mierzenie ostrości kątów ani szukanie nierówności na tynkach. Na to będziesz miał czas przy odbiorze mieszkania. Jeśli dopatrzysz się usterek i niedociągnięć, deweloper zobowiązany będzie usunąć je na własny koszt. Jednak przy wybieraniu mieszkania trzeba zwrócić uwagę na to, czy budynek nie ma poważniejszych wad konstrukcyjnych.

Obejrzyj ściany, sufity i podłogi, zwracając uwagę na pęknięcia i zawilgocenia. Zacieki mogą oznaczać popękane rury lub wadliwy dach. Mieszkanie, w którym panuje wilgoć, szybko ściągnie robactwo, a na ścianach pojawi się szkodliwa dla zdrowia pleśń.



Wentylacja

Warto również zwrócić uwagę na zapach w pomieszczeniach. Jeśli czuć wilgoć czy nawet stęchliznę, a na oknach pojawia się para, to należy sprawdzić przepustowość kratek i kanałów wentylacyjnych. Możesz to łatwo zrobić przy pomocy zapalniczki. Otwórz okno w pokoju sąsiadującym z pomieszczeniem, w którym jest wentylacja. Pozostaw otwarte drzwi. Przybliż płomień do kratki. Jeśli się nie odchyli, to znaczy, że wentylacja jest wadliwa. Lepiej nie decydować się na takie mieszkanie.

Instalacja elektryczna i internetowa

Sprawdź układ gniazdek i dowiedz się, czy w przyszłości możesz go zmienić. Uważaj, w niektórych blokach przeprowadzenie jakichkolwiek zmian w mieszkaniu wymaga zdobycia pozwolenia od administracji budynku. Warto również od razu zweryfikować sprawność gniazdek. Jeśli już na tym etapie nie działa elektryka, to wyobraź sobie, co czeka cię później. Dopytaj, czy w pionach, którymi przeprowadzona jest instalacja elektryczna znajduje się kabel łatwego dostępu (w skrócie KLD), czyli kabel światłowodowy. Przypatrz się, czy w pobliżu drzwi wejściowych mieszkania umiejscowiono teletechniczną skrzynkę multimedialną. Jej obecność to znak, że nie będziesz miał problemów z połączeniem się do szybkiego, stabilnego internetu.

Nie martw się, jeśli deweloper nie zaplanował położenia okablowania pod inteligentny dom - nic straconego. Obecnie zainstalować można niewielkie moduły bezprzewodowe, które rozwiążą ten problem. Pamiętaj jednak, że do prawidłowego funkcjonowania domu potrzebujesz bardzo szybkiego i niezawodnego internetu, dlatego koniecznie sprawdź, czy do budynku podciągnięty został światłowód. Jeśli taka instalacja nie została przygotowana, reaguj! Na mocy nowelizacji tak zwanej "megaustawy", każdy nowo wybudowany (lub przebudowany) budynek wielorodzinny musi zostać wyposażony w nowoczesną wewnątrzbudynkową instalację telekomunikacyjną (jest to kanalizacja telekomunikacyjna oraz kable wraz z osprzętem).



Jako nabywca masz prawo wymagać od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej, by w budynku, w którym kupujesz mieszkanie powstała nowoczesna instalacja kablowa i światłowodowa, satelitarna oraz ta przeznaczona do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. W mieszaniu (najczęściej w salonie lub przedpokoju) znajduje się gniazdko optyczne z zainstalowanym kablem abonenckim? Doskonale, ale nim pochwalisz dewelopera, upewnij się, że w pobliżu znajduje się gniazdko elektryczne, które pozwoli na podłączenie do prądu routera, telewizora i innych sprzętów.



Blok z zewnątrz

Jeśli wciąż trwa wykańczanie budynku, to mogły nie pojawić się jeszcze chodniki czy miejsca parkingowe. Dowiedz się jednak koniecznie, czy deweloper zobowiązuje się umownie do zapewnienia infrastruktury wokół bloku. W Polsce bywały sytuacje, kiedy co prawda budynek został perfekcyjnie wykończony, ale mieszkańcy, by dojść do własnej klatki, kolejne lata grzęźli w błocie.

Elewacja, podobnie jak ściany w mieszkaniu, wiele powie ci na temat ewentualnych wad konstrukcyjnych. Szczeliny między płytami będą przepuszczać wilgoć i chłód do twojego mieszkania. Zwróć też uwagę na klatkę schodową - zacieki na ścianie mogą oznaczać nieszczelne rury.

Jeśli blok został już zamieszkany, spróbuj skontaktować się z innymi mieszkańcami - na pewno chętnie opowiedzą ci o ewentualnych problemach. Pamiętaj również, by wcześniej poprosić dewelopera o plan mieszkania i budynku oraz umowę, którą obowiązkowo powinieneś skonsultować z radcą prawnym. A jeśli już uda się wybrać wymarzony lokal, koniecznie na jego odbiór przyjdź z inspektorem budowlanym, który pomoże ci spisać protokół, na podstawie którego możesz domagać się usunięcia usterek lub obniżenia ceny.