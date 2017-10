Największe mity na temat pokera utrwalone przez Hollywood

Obejrzałeś „Hazardzistów”, „Cincinnati Kid” i „Casino Royal”, więc o pokerze wiesz już całkiem sporo. Czy aby na pewno? Ile prawdy o tej grze pokazują hollywoodzkie produkcje?

Zdjęcie

Próbowałeś swoich sił w pokerze? Nawet jeśli nie, to zapewne słyszałeś na jego temat wiele opinii. Być może obserwowałeś rozgrywki znajomych lub obejrzałeś film, w którym pojawiła się widowiskowa pokerowa scena. Takich produkcji jest całkiem sporo. Twórcy filmowi chętnie wykorzystują motywy pokerowe w swoich dziełach - są widowiskowe, emocjonujące i doskonale budują napięcie.

Reklama

Wątki z karcianymi rozgrywkami pojawiają się w takich filmach, jak: "Maverick" (1994), "Cincinnati Kid"(1965), "Casino Royal"(2006) czy "Pokerowy blef"(2007). Jednak nawet "Hazardziści" (1998) - w których pokerzystą jest główny bohater - nie pokazują prawdziwego oblicza tej gry. Jakie mity na temat pokera utrwala w naszej świadomości Hollywood?

1. Rozrzucanie żetonów na stole to widowiskowy standard

Filmowi bohaterowie, którzy zasiadają do pokerowego stołu, to wielkie osobowości. To, w jaki sposób zachowują się w czasie gry, wiele mówi o ich charakterze. Dlatego w filmach często obserwujemy widowiskowe rozrzucanie żetonów na stole. Świadczy ono o pewności siebie i wybuchowości bohatera. Z uwagi na wysokie stawki, jakie są wtedy dorzucane do puli, takie sceny są też ważnym elementem budowania napięcia w filmie. W prawdziwej grze taka sytuacja nie ma miejsca. Wymagają tego przede wszystkim kultura i zasady rozgrywki. Druga sprawa to fakt, że żetony dodawane do puli muszą być też łatwe do policzenia przez krupiera.



Zdjęcie

2. Gdy zabraknie Ci żetonów, możesz przegrać samochód i złoty zegarek

To jeden z największych absurdów pokazywanych w hollywoodzkich produkcjach. W filmach stawka nie ma granic. Wyobraź sobie taką sytuację: gracz A wchodzi all-in ze stawką 100 żetonów. Gracz B ma tylko 30. Co stanie się w filmie? Gracz B wyrówna stawkę, dorzucając zegarek lub kluczyki do samochodu. A jak taka sytuacja wygląda podczas profesjonalnych rozgrywek w pokera? Gracz A nie będzie mógł postawić więcej niż ma gracz B - takie są prawdziwe zasady tej gry.

3. Deklaracja stawki nie zobowiązuje - zawsze możesz ją podbić

W filmach budowanie napięcia często polega na widowiskowym podnoszeniu stawki w trakcie gry. Bohater wrzuca do puli 100 żetonów. Obserwuje reakcję innych graczy. Ktoś mrugnął? Zawahał się? Dorzuca więc do puli kolejne 500 żetonów. W rzeczywistości, takie zachowanie jest niedopuszczalne. Nie można modyfikować swojej deklaracji i dorzucać żetonów w oparciu o reakcję innych graczy przy stole.

4. Szczęście sprzyja tylko wybranym

Poker to matematyka, doświadczenie, strategia, umiejętności i... szczęście. Nie zawsze dostajesz karty, którymi możesz wygrać partię. W hollywoodzkich produkcjach karty zawsze sprzyjają głównemu bohaterowi. Pamiętasz słynną tzw. ostatnią rękę w "Casino Royal"? Bond wygrywa z pokerem królewskim, choć w rzeczywistości prawdopodobieństwo takiego układu jest bardzo małe. Bohater filmowy zawsze jednak wyjdzie zwycięsko, nawet z beznadziejnego rozdania - wpływa to bowiem na jego charakterystykę i podkreśla, że nawet w grze jest on o krok przed swoimi przeciwnikami.



Zdjęcie

Jak poznać prawdziwe zasady gry w pokera?

W pokerowych rozgrywkach obowiązują zasady, których nie widzimy na filmowych produkcjach. Ich łamanie pomaga reżyserom budować klimat i dramaturgię na ekranie, ale wpływa też na błędne postrzeganie specyfiki gry przez widzów.

- Filmowy poker jest zazwyczaj dużo bardziej dramatyczny niż prawdziwe rozgrywki. Finałowe rozdania są pełne suspensu i zwrotów akcji, co rzadko ma miejsce przy prawdziwym stole. Nie znaczy to, że poker nie jest emocjonujący. Nawet najbardziej prozaiczne rozdania mogą dostarczyć dużo adrenaliny - mówi Aron Cender, Product Marketing Manager z firmy GameDesire.

Chcesz poznać zasady prawdziwego pokera? Zacznij oglądać profesjonalistów w trakcie turniejów lub dołącz do klubu pokerowego. Czytaj książki i fora tematyczne. Możesz też spróbować rozgrywek online. Obowiązują w nich turniejowe reguły i standardy.

- Wielu najpopularniejszych dziś graczy stawiało pierwsze pokerowe kroki w Internecie. Większość z nich zaczynała od zera, grając online. Dzięki ciężkiej pracy dotarli na sam szczyt pokerowego świata. Nie trzeba mieszkać w pobliżu kasyna czy planować podróży do Las Vegas, żeby zaznać adrenaliny przy stole. Internet jest pełen miejsc, gdzie można zagrać, na każdej platformie - od PC do smartfonów. Nawet zupełnie początkujący mają dużo łatwiej niż nawet 10 lat temu. Bez problemu można znaleźć wiele materiałów szkoleniowych, poradników i tutoriali, tłumaczących podstawy strategii w pokerze. Warto spróbować, bo jest bardzo niewiele gier, które dostarczają tak dużo satysfakcji co poker, nawet bez filmowej dramaturgii - dodaje Aron Cender.