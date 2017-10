"Operacja lot". Tak wygląda lotnisko od kuchni

Nieubłaganie goniące terminy. Mnóstwo procedur niezbędnych dla zachowania bezpieczeństwa. Obsługiwany sprzęt, wart wiele milionów dolarów. A przede wszystkim ogromne poczucie odpowiedzialności za życie i komfort podróżnych. Tak wygląda praca na największym lotnisku w Polsce.

Na lotnisku Okęcie pracuje aż 8 tysięcy osób, wśród nich jest Dorota Kornaszewska kierownik zmiany hub-u LOT-u. To ona odpowiada za opiekę nad tysiącami pasażerów dziennie. Nierzadko zmaga się z ich frustracją i niezadowoleniem. Musi działać szybko i sprawnie, kiedy okazuje się, że odwołano lot, brakuje miejsc w samolocie, czy pojawia się nietypowy bagaż. Na co dobrym przykładem jest dwumetrowe drzewo, które pasażerka chce zasadzić w Armenii. Dorota każdego dnia mierzy się z mnóstwem wyzwań, jakich nie jest w stanie przewidzieć. W nowej serii będziemy także świadkami sytuacji kiedy usiłuje pomóc rodzicom, których dziecko ma nieważny paszport. Ten fakt wychodzi na jaw w ostatnim możliwym momencie przed ich rodzinną podróżą na wakacje. W czasie trwającego boardingu czasu na decyzję pozostaje niewiele.

Jednym ze specjalistów pracujących na lotnisku jest Krystian Piasecki, który w hangarze LOT AMS dba o najdrobniejsze kwestie techniczne dotyczące samolotów. Sztab doświadczonych mechaników pod jego okiem pracuje nad Retrofitem, czyli całkowitym odświeżeniem wnętrza statku powietrznego. Napięcie wynikające z presji czasu, odpowiedzialność i stres kontra setki zaplanowanych zadań, zmierzających do odnowy wnętrza maszyny - to codzienność w pracy Krystiana. Czasami trzeba zamienić silniki. Discovery Channel pokaże to wszystko z największą precyzją, co do najmniejszej śrubki.

W programie zobaczymy także realizację marzeń młodych pilotów o pracy w przestworzach. Loty obserwacyjne, testy na symulatorach czy crash testy w Sztokholmie - to zaledwie fragment wymogów, jakim muszą sprostać, aby zasilić szeregi pilotów Polskich Linii Lotniczych LOT. Ich trudna, a niekiedy nawet bardzo wyboista droga do spełnienia marzeń o lataniu będzie dla widzów z pewnością inspirującą opowieścią o tym, że warto w życiu mierzyć wysoko.



Zdjęcie Okiem kamery będzie można podglądnąć każdą, nawet najmniejszą, śrubkę / INTERIA.PL/materiały prasowe

Discovery Channel zagląda z kamerą jeszcze głębiej, pokazując to co dla pasażerów na co dzień jest niedostępne. Polskie Linie Lotnicze LOT i Lotnisko Chopina udostępniają obszary, do których nie dotarła jeszcze żadna telewizja. Discovery Channel zdradza tajniki funkcjonowania branży i przedstawia pełnych pasji bohaterów. Stresujące sytuacje, trudne decyzje i nieprzewidywalne problemy, które wymagają natychmiastowego rozwiązania - to codzienność pilotów, pracowników obsługi naziemnej oraz załóg pokładowych samolotów pasażerskich. Kłopot z nieważnym paszportem, overboooking, czy skrupulatna naprawa silników - to tylko ich namiastka.

Program "Operacja: lot" to sześcioodcinkowa seria charakteryzująca się złożonością wątków i dynamicznym rozwojem akcji. Zapierające dech w piersiach zdjęcia oraz zamknięte dla podróżnych miejsca. Pokażemy kulisy odbioru statku powietrznego z fabryki Boeinga w Seattle, a także pierwszą komercyjną wizytę największego samolotu pasażerskiego na świecie - Airbusa 380 w Warszawie. Będziemy obecni na targach w Hamburgu, gdzie kupuje się nowe maszyny, a także wybiera i dostosowuje ich wnętrze.