Poczuj te emocje! Męski wieczór przy pokerze

Poker daje zastrzyk adrenaliny oraz szansę na odczucie na własnej skórze emocji rodem z „Wielkiego Szu” lub „Ocean’s Eleven”. W końcu nie bez powodu nazywa się go rozrywką dla prawdziwych mężczyzn.

Zdjęcie

Bacznie obserwujesz przeciwnika, sondując każdy, nawet najmniejszy ruch. Poszukujesz oznak dekoncentracji, które mogłyby zdradzić jego zamiary lub nawet sprawić, że popełni błąd. Bardzo kosztowny błąd. Wbrew pozorom, wcale nie jesteś w ringu. Siedzisz w wygodnym fotelu, rozgrywając partyjkę pokera. Emocje mogą być jednak porównywalne i to bez względu na to, czy zawitałeś do ekskluzywnego kasyna, spędzasz wieczór w męskim towarzystwie w zaciszu własnego domu, czy też prowadzisz rozgrywkę online.

Reklama

Skąd wzięła się magia pokera?

Kobiety mają plotki, a mężczyźni spotkania przy talii kart. Nie ma się co dziwić, że ten rodzaj rozrywki od wieków przyciągał mężczyzn. Maleńkie, bezkrwawe bitwy pozwalały nam odkryć w sobie wojownika, stratega i szpiega. Co więcej, nie raz były szansą na podreperowanie budżetu. O fortunach zbitych w ten sposób krążą legendy i tylko czasem, dla przeciwwagi, ktoś wtrąci historię o równie spektakularnym bankructwie.

Spośród wszystkich gier karcianych szczególnie wyróżniał się poker, będący o klasę wyżej niż makao, wojna czy też remik. W tym wypadku nie liczy się jedynie szczęście. Aby wygrać, musisz być doskonałym strategiem i obserwatorem. Zdecydowanie przyda ci się także umiejętność szybkiego liczenia i żyłka psychologa. Wbrew pozorom, poker nie jest pustą rozrywką służącą tylko zabiciu czasu, a prawdziwą gimnastyką umysłu, porównywalną chociażby z szachami. Umiejętności zdobyte w czasie pokerowych rozrywek, mogą także nie raz przydać ci się w życiu zawodowym lub prywatnym. Choćby w czasie biznesowych negocjacji lub inwestowaniu na giełdzie.

Mówiąc o pokerze, nie możemy zapomnieć o jeszcze jednym, niezwykle istotnym elemencie gry – blefowaniu. Jeśli jesteś w tym dobry, możesz wygrać nawet jeśli karty ci nie sprzyjają. Skuteczne zmylenie przeciwników nie jest łatwe i wymaga naturalnej skłonności do ryzyka, mnóstwa samodyscypliny oraz świadomości własnego ciała. Jednak w świecie pokerzystów jest to niemal podstawowa umiejętność – gdy inni gracze zaczną czytać z ciebie, jak z otwartej książki, niewiele pomogą ci dobre karty i przemyślane strategie.

Co ciekawe, w czasach wirtualnych kasyn umiejętność blefowania jest równie ważna. Doświadczony pokerzysta, nawet jeśli nie widzi przeciwnika, szybko rozpozna styl i schematy gry mniej doświadczonego zawodnika. Blefowanie online opiera się nie na mowie ciała, lecz na myleniu rywali niestandardowymi zagrywkami i zmianami strategii (np. graniu agresywnie słabymi kartami, aby przeciwnicy z lepszym układem spasowali).

Zdjęcie

O co w tym właściwie chodzi?

Na czym polega gra w pokera? Podstawowe zasady są niezwykle proste i potrzeba naprawdę niewiele czasu, aby je opanować. Oczywiście, jak zwykle, diabeł tkwi w szczegółach. Doskonalenie własnego stylu, wypracowanie skutecznych strategii oraz wyćwiczenie pewnych powtarzalnych zachowań może zająć nawet całe życie.

W potocznym mniemaniu, celem pokera jest skompletowanie możliwie jak najsilniejszego zestawu kart, tworząc układy z kart otrzymywanych od krupiera z kartami wspólnymi leżącymi na stole, który zdeklasuje rywali. Owszem czekanie na szczęście, aż dostaniemy silne karty może być to jedną ze strategii, jednak wytrawny gracz nie pozostawi wygranej losowi. W czasie pokerowej rozgrywki, twoim głównym zadaniem jest zdobycie wszystkich żetonów (lub pieniędzy), należących do pozostałych graczy.

Najpopularniejsze odmiany pokera to Texas Hold’em i Omaha. Dla początkujących graczy lepszy będzie Hold’em - gra się mniejszą liczbą kart, przez co cały przebieg gry jest mniej skomplikowany, więc łatwiej wtedy zrozumieć zasady pokera. Z kolei Omaha jest bardziej nieprzewidywalna, a tym samym - interesująca. Gracze zazwyczaj walczą bez pasowania do samego końca w rozdaniu. Robią tak, ponieważ z czterema kartami w ręce mogą stworzyć więcej premiowanych układów. Akcja jest dynamiczna i pełna emocji. Nie ma co ukrywać – to odmiana trudna, przeznaczona dla bardziej doświadczonych graczy.

Na zapałki czy o wielkie stawki?

O stawkach zarabianych przez zawodowych pokerzystów krążą legendy. Najlepsi gracze opuszczają międzynarodowe turnieje bogatsi o kilkadziesiąt milionów dolarów. W tej kategorii rekordzistą pozostaje Kanadyjczyk, David Negreanu, który w 2014 roku wygrał… 33 miliony dolarów. Polska też ma się czym poszczycić. W zeszłym roku 21-letni Sebastian Malec wygrał 1,1 mln euro (niemal 5 mln zł) w czasie finału European Poker Tour rozgrywanego w Wielkiej Brytanii. Warto jednak pamiętać, że tak spektakularne zwycięstwa są to nieliczne przypadki. Statystyki wskazują, że spośród wszystkich osób grających w pokera, naprawdę duże sumy zgarnia zaledwie 3% zawodników.

Jednakże, doświadczeni gracze potrafią regularnie wygrywać przy wirtualnych stolikach. Dzięki swoim umiejętnościom trochę częściej wygrywają niż przegrywają, co wystarczy, aby powiększyć wartość pokerowego konta pod koniec miesiąca. Wymaga to jednak dużej determinacji i umiejętnego zarządzania ryzykiem. Dokładnie tak jak w przypadku inwestycji na rynkach finansowych – trzeba nauczyć się to robić dobrze.

Poker to jednak przede wszystkim emocjonująca rozrywka i doskonały pomysł na wieczór w męskim towarzystwie. Nawet jeżeli będziecie grać na zapałki, będziecie mogli poczuć dreszczyk emocji i zastrzyk adrenaliny. Chcąc poczuć się, jak w prawdziwym kasynie, możecie zaopatrzyć się w profesjonalne żetony do pokera, które dadzą wam namiastkę turniejowej gorączki.



Zdjęcie

Poker online – zabawa dla dużych chłopców

Jednym ze sposobów na wkroczenie w świat pokera są turnieje online. W wirtualnym świecie bez trudu znajdziesz partnerów nawet do amatorskich rozgrywek. W jaki sposób Internet zmienił pokerowe rozgrywki?

- Ekspansja Internetu oraz rozwój pokera są ze sobą bezpośrednio powiązane. Poker online jest zdecydowanie szybszy od gry przy stole, pozwala rozegrać w tym samym czasie znacząco większą liczbę rozdań. Dodatkowo sieciowi pokerzyści mogą grać na kilku stolikach jednocześnie, co jest niemożliwe w grze twarzą w twarz. To przyspieszenie spowodowało ogromny postęp w dziedzinie matematyki i strategii gry w pokera. Dzięki łatwemu dostępowi do wiedzy oraz intensywnym treningom w sieci gracze mogą osiągnąć zawodowstwo w zdecydowanie krótszym czasie niż kiedyś – mówi Maciej Kornecki, Product Owner gry Poker Live Pro w firmie GameDesire. - Smartfon i poker są kolejnym zgranym duetem. Dzięki nowoczesnym telefonom rekreacyjni, jak i zawodowi gracze mają możliwość rozegrania kilku szybkich rozdań zawsze wtedy, gdy najdzie ich na to ochota. Dla amatorów lubiących pokera to doskonałe remedium na nudę w trakcie dojazdów do pracy, nudnych spotkań lub oczekiwania w kolejce – dodaje ekspert.

Grając za pośrednictwem Internetu, możesz w prosty sposób nauczyć się zasad pokera oraz obmyślić kilka dobrych strategii, dzięki którym w przyszłości ograsz wszystkich kumpli. Co bardzo ważne, będąc online, spotkasz także bardziej zaawansowanych zawodników. To świetna okazja, aby podpatrzeć ich styl gry oraz triki, jakie stosują w czasie rozgrywki.

No to jakie plany na piątkowy wieczór?