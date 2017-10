997: Nowa edycja powraca na antenę

Kulisy autentycznych, nierozwikłanych zagadek kryminalnych, relacje rodzin i ustalenia śledczych - już w czwartek 5 października na antenie TVP2 premiera nowej edycji magazynu kryminalnego "997". W roli prowadzącego - Michał Fajbusiewicz, najbardziej rozpoznawalny polski dziennikarz zajmujący się przestępczością.

Całość zilustrują felietony filmowe, a niepowtarzalna - znana z przeszłości - formuła programu wzbogacona zostanie o nowe techniki realizacyjne oraz potencjał mediów społecznościowych. Twórcy programu liczą, że dzięki informacjom uzyskanym od telewidzów uda się rzucić nowe światło na wiele zawikłanych śledztw, a w rezultacie wykryć i osądzić winnych.



W odcinku "Magazynu kryminalnego 997", który Dwójka wyemituje już w czwartek 5 października, poruszona zostanie m.in. sprawa zabójstwa 34-letniej mieszkanki Grójca. Kobietę napadnięto w drodze powrotnej z koncertu, odbywającego się w ramach kołobrzeskiego festiwalu Sunrise 2010. Zmaltretowane zwłoki kobiety znaleziono w jednym z okolicznych rowów melioracyjnych. Jak ustalili śledczy, w chwili kiedy napastnik wrzucał ciało do wody, kobieta jeszcze żyła.



Twórcy programu przyjrzą się również sprawie morderstwa 28-letniej kobiety z Janowic. Jej ciało odnaleziono na leśnym parkingu. Kilka lat później w niewyjaśnionych okolicznościach zaginęła także jej matka. Kolejny temat to sprawa brutalnego napadu na listonosza. Zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu.



Istotnym elementem magazynu "997" będzie też wątek edukacyjny pod hasłem "Żyj bezpiecznie", promujący zachowania pozwalające uniknąć wielu potencjalnych zagrożeń. Jak nie dać się przestępcom, w każdym programie będzie radził ekspert "997" - pułkownik Maciej Karczyński ( dalej MK ) . Audycja realizowana jest we współpracy z Komendą Główną Policji.



W najbliższym programie (5 października, godz. 22.40, TVP2):

"Festiwalowa fanka zamordowana w Kołobrzegu"



Weronika choć miała ponad trzydzieści lat, to wyglądała dużo młodziej, pewnie z tego względu przyjaźniła się z dużo młodszymi koleżankami. Mieszkała w województwie mazowieckim. Pracowała w handlu, podobnie jak jej mąż. Dramat rozegrał się w czasie znanego kołobrzeskiego festiwalu SUNRISE. Tragiczne zdarzenia miały miejsce ok. 3 w nocy 24 lipca 2010 roku. Od estrady koncertowej do kwatery Weronika miała kilkaset metrów. Nie ma wątpliwości, że morderca musiał pojawić się na tej trasie. Została zaatakowana na ul. Kupieckiej w okolicy rowu melioracyjnego, który na krótkim odcinku biegnie wzdłuż tej ulicy. Powracającą z koncertu na kwaterę młodą kobietę zamordowano.



Zabójstwo Elżbiety Kraus oraz zaginięcie jej matki Teresy Droździk w maju 2016 w Janowicach.



7 lutego 2011 roku przy drodze Goszyce - Kotlarnia w woj. opolskim znaleziono zupełnie nagie zwłoki nieznanej kobiety. Było one w znacznym rozkładzie, przykryte ziemią, naruszone przez leśną zwierzynę. Długo nie można było ustalić personaliów ofiary. Biegli stwierdzili, że denatka mogła mieć 25-30 lat. Zastała najprawdopodobniej uduszona 3-4 miesiące wcześniej. Informacji szukano w jednostkach policyjnych, wśród zaginionych kobiet w podobnym wieku, które zniknęły w 2010 roku. Nie znaleziono podobnej osoby. Po zabójstwie Elżbiety, ponad rok temu ma miejsce kolejne dramatyczne zdarzenie. Znika matka zamordowanej, pani Teresa.



Żyj Bezpiecznie czyli, jak nie stać się ofiarą przestępstw. "Oszuści - Znalazcy"



To nowa metoda oszustwa w Internecie. Przestępcy - oszuści wykorzystują każdą okoliczność, aby złapać w sidła swoją ofiarę. W Internecie zaczął działać gang oszustów, którzy specjalizują się w odnajdywaniu zgub i skradzionych wartościowych przedmiotów.



Jeśli komuś coś zginie, np. ukochany zwierzak, pierwszą rzecz, którą w dobie Internetu robi, to właśnie tam umieszcza zdjęcie zguby i kontaktu telefonicznego oraz oczywiście obietnicę nagrody. Podobnie zachowamy się, jak ukradną nam auto, czy też drogi motocykl... okazuje się, że nie jest to dobra droga.



Jak nie dać się przestępcom, o tym w programie opowie ekspert - pułkownik Maciej Karczyński.





