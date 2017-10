Magazyn Kryminalny 997: W najnowszym odcinku

Kulisy autentycznych, nierozwikłanych zagadek kryminalnych, relacje rodzin i ustalenia śledczych... Już w czwartek 12 października o godz. 22:40 w TVP2 kolejny odcinek "Magazynu kryminalnego 997". W roli prowadzącego - Michał Fajbusiewicz, najbardziej rozpoznawalny polski dziennikarz zajmujący się przestępczością. Co czeka widzów w najbliższym odcinku?

Reklama

"Zbrodnia doskonała"?

19 sierpnia 2010 roku, w niewielkim gospodarstwie w Głownie, w czasie prac ziemnych, pod powłoką betonu, znaleziono zwłoki zamordowanego mężczyzny. Miał na sobie tylko charakterystyczny sweter i slipy, do połowy schowany był w śpiworze. Można domniemywać, że zamordowano go w czasie snu. Kim jest ten mężczyzna? Kto go zamordował? Specjaliści z Zakładu Medycyny Sądowej - Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu - specjalizujący się w tak zwanej superprojekcji, po żmudnych badaniach, odtworzyli prawdopodobny wygląd ofiary. Zrobiono to na podstawie zachowanej w dobrym stanie czaszki. Potwierdziła się wstępna ekspertyza, że denat miał około 30-35 lat, ciemne włosy i był najprawdopodobniej w miarę wysoki.

Reklama

"Najstarszy list gończy"

Wydarzenia miały miejsce w 1996 roku. Jan Kornas miał wtedy 44 lata. Jan był fanatykiem sportu. Bardzo często wyjeżdżał na różnego rodzaju zawody, nierzadko za granicę. utrzymywał szerokie kontakty towarzyskie z innymi biegaczami, w takim samym stopniu jak on zafascynowanymi sportem. Często w tych wyprawach towarzyszyła mu żona. W policyjnych aktach można przeczytać, że małżeństwo to, było nader zgodnym, bezkonfliktowym. Początkowo nie było wiadomo czy zabójca dokonywał penetracji domu - sądzono, że mamy do czynienia ze zbrodnią na tle rabunkowym. Trudno było ustalić co właściwie wydarzyło się w domu przy ulicy Matejki w Gogolinie. Kto zabił panią Annę Kornas, ale i co stało się z jej mężem?

"Fotografia mordercy"

Wśród tych wielu spraw, których do tej pory nie udało się rozwikłać jest kilka ta z Lublina. Zbrodnia o tyle nietypowa i sensacyjna, że morderca na miejscu zbrodni zgubił własną fotografię. Kim jest ten morderca? Audycja realizowana jest we współpracy z Komendą Główną Policji.

"Magazyn kryminalny 997" - w każdy czwartek o godz. 22:40 w TVP2