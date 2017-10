Poszukiwacze zaginionej prawdy: Lubiąż - tajemnicze zakłady "Telefunken"

W najnowszym odcinku "Poszukiwaczy zaginionej prawdy" prowadzący ruszą śladem legendy podziemnej fabryki pełnej skarbów poszukiwanych przez wojsko i SB w latach 80. W programie przedstawiona zostanie wojenna historia fabryki "Telefunken" oraz nazistowskich badań nad systemami radarowymi. Trzeci odcinek nowego programu "Poszukiwacze zaginionej prawdy" na kanale HISTORY już w najbliższy poniedziałek, 30 października o godz. 22:30 oraz w weekendy o 13:00

Każdy odcinek "Poszukiwaczy zaginionej prawdy" to podróż po Polsce śladem dziwnych i niewyjaśnionych dotąd opowieści. Poprzez rozmowy z mieszkańcami, analizy ekspertów oraz wizyty w archiwach i obiektach związanych ze sprawą, Jacek Podemski i Piotr Maszkowski postarają się oddzielić fakty od mitów.

Klasztor w Lubiążu to drugi co do wielkości obiekt sakralny w Europie i perła baroku. To również największy kompleks pocysterski na świecie. Wojenna przeszłość klasztoru osnuta jest tajemnicą, a plotki i legendy umiejscawiają tu podziemne fabryki, tajne laboratoria nieznanych niemieckich technologii oraz skrytki pełne faszystowskich skarbów i cennych dokumentów.



Ile prawdy tkwi w tych fascynujących opowieściach? Faktem jest, że w 1943 roku do budynków klasztoru rzeczywiście wprowadziły się niemieckie zakłady produkcyjne "Telefunken". Firma ta na zlecenie Ministerstwa Lotnictwa Rzeszy prowadziła badania nad radiolokacją i konstruowała radary.



Ale czy była to jedyna fabryka na terenie opactwa? A może była jedynie "przykrywką" do czegoś więcej? Wraz z ekspertami zaproszonymi do odcinka podążymy tropami majora Stanisława Siorka, zwanego niekiedy Indianą Jones PRL-u. Opowiemy też o teorii jakoby w murach klasztornych miał powstać jeden z pierwszych na świecie tranzystorów, oraz weźmiemy pod lupę działalność tajemniczych zakładów "Telefunken".

Nowy odcinek programu "Poszukiwacze zaginionej prawdy" już w najbliższy poniedziałek o godz. 22:30 na kanale HISTORY, a powtórki w weekendy o 13:00.



Zdjęcie Klasztor w Lubiążu to drugi co do wielkości obiekt sakralny w Europie i perła baroku / INTERIA.PL/materiały prasowe

Prowadzący:



- Jacek Podemski - dziennikarz, eksplorator, prowadzący "Wstęp Wzbroniony" na TVN Turbo, od ponad 20 lat przewodnik i znawca Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Jego specjalnością są opuszczone miejsca, bunkry na terenie Polski.

- Piotr Maszkowski - historyk, dziennikarz, redaktor naczelny miesięcznika Odkrywca. Od kilkunastu lat przemierza kraj wzdłuż i wszerz, tropiąc tajemnice historii, poszukując śladów ukrytych i zaginionych skarbów.

Za realizację "Poszukiwaczy zaginionej prawdy" odpowiada firma OP1, produkująca m.in. serię "Polscy Truckersi". Ze strony A+E Networks producentem nadzorującym jest Agnieszka Kubiak. Premiera nowej serii odbędzie się jesienią w telewizji HISTORY.

To druga produkcja lokalna A+E Networks w Polsce tej jesieni po realizowanej przez Crime+Investigation (CI Polsat) serii "Polskie zabójczynie".