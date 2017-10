Creative Chrono: Głośnik bluetooth, radio i budzik w jednym

Mocny dźwięk oraz zewnętrzna powłoka z certyfikatem IPX5 pozwolą Ci cieszyć się głośnikiem Creative Chrono w dowolnym miejscu — w trakcie śpiewu pod prysznicem czy relaksu na basenie.

Muzyka jest dobra na wszystko a tym bardziej na dobre rozpoczęcie dnia. Dzięki funkcji radiobudzika możesz ustawić na urządzeniu wybrany dźwięk alarmu i rozpocząć dzień od swojej ulubionej stacji radiowej.



Dużych rozmiarów zegar głośnika Creative Chrono jest dobrze widoczny i łatwy do odczytania. Użytkownicy mogą wybrać jeden z trzech poziomu jasności ekranu. Ustawiając jasność wyświetlacza wedle własnych preferencji będzie on łatwy do odczytania niezależnie od pory dnia czy też oświetlenia.



Certyfikat IPX5 zapewnia całkowitą ochronę przed zachlapaniami. Odtwarzaj swoje u

lubione piosenki na basenie lub słuchaj podcastów podczas kąpieli. Wbudowana bateria Chrono pozwoli ci zabrać go ze sobą dokądkolwiek zechcesz.

Wyposażony w pasywny głośnik niskotonowy dla polepszenia basu oraz pojedynczy, dostrojony do używania w pomieszczeniach głośnik pełnozakresowy, Creative Chrono dostarcza zaskakująco mocny dźwięk z basem, który dosłownie możesz poczuć.



Połącz ze sobą dwie jednostki Creative Chrono bezprzewodowo, aby uzyskać jeszcze większą moc i prawdziwy efekt stereo.

Creative Chrono może być ustawiony horyzontalnie wypełniając dźwiękiem całe pomieszczenie lub pionowy dostarczając dźwięk w dowolnie wybranym kierunku. To nie tylko radiobudzik lecz także w pełni funkcjonalny głośnik Bluetooth za pomocą którego możesz odtwarzać bezprzewodowo ulubione utwory ze smartfona lub tabletu.

Zdjęcie Głośnik Creative Chrono można skonfigurować poprzez darmową aplikację na urządzenia mobilne (systemy iOS i Android) / materiały prasowe

Oprócz połączenia radiowego oraz Bluetooth, Creative Chrono posiada także 3.5mm port AUX oraz slot kart microSD, które zapewniają najwyższą jakość odtwarzania.

Creative Chrono skonfigurujesz dzięki darmowej aplikacji Sound Blaster Connect. Aplikacja pozwala na łatwy dostęp do ustawień oraz zdalne przełączanie pomiędzy różnymi źródłami dźwięku.