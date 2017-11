Master of G: Zawodowcy do zadań specjalnych

Master of G to elitarna kolekcja zegarków G-SHOCK. Tworzą ją trzy linie - Gulfmaster, Gravitymaster i Mudmaster. Podniesiony poziom wytrzymałości, szybsze działanie i wykonywanie poleceń, udoskonalone funkcje i niezawodna technologia sprawiają, że Master of G to najdoskonalsze zegarki w całej palecie japońskiej marki. Kolekcja stworzona jest z myślą o twardzielach, którzy uwielbiają wyzwania, ekstremalne wyprawy i niezmienne przekraczanie kolejnych granic wytrwałości. Do elitarnego grona dołączył właśnie kolejny "żołnierz" z Bluetooth 4.1.

Zdjęcie G-SHOCK Gravitymaster GPW-2000 /materiały prasowe

Każda z trzech linii Master of G "zaprogramowana" jest do wykonywania innego rodzaju zadań. Gravitymaster to zegarek dla pilotów i miłośników przestworzy. Do kolekcji dołącza nowy model GPW-2000 wzbogacony o dodatkowe funkcje. W przeciwieństwie do starszej wersji, nowy Gravitymaster obok Wave Ceptora i GPS posiada także Bluetooth 4.1. Synchronizacja pozwala połączyć zegarek z dedykowaną aplikacją, co daje m.in. możliwość śledzenie przebytej podróży.



Ważne zadanie odgrywa również zastosowany koncept Triple G Resist - odporność na uderzenia i upadki oraz na działania siły odśrodkowej, której podlegają np. piloci myśliwców. Co więcej, możemy być pewni, że Gravitymaster zawsze pokaże dokładną godzinę. Wszystko dzięki odbiornikowi sygnału radiowego i synchronizacji z satelitami krążącymi wokół Ziemi.



Tym, którzy od przestworzy preferują twarde stąpanie po gruncie, G-SHOCK dedykuje Mudmastera. To zawodowiec i profesjonalista na lądzie, co sugeruje sama nazwa kolekcji - "mud", z angielskiego błoto. Nawiązuje ona również do niezwykłej szczelności czasomierza. Większość modeli survivalowych to zegarki o podniesionym stopniu wytrzymałości i wodoszczelności. Natomiast szczelność na wodę nie jest tożsama ze szczelnością na inne zanieczyszczenia typu błoto, piasek czy kurz, które uwielbiają "wgryzać się" do wnętrza zegarka niszcząc mechanizm od środka. Mudmaster posiada specjalny system uszczelek towarzyszących każdemu guzikowi i koronce, chroniących przed wszelkimi zanieczyszczeniami.



Cały pakiet wyposażenia czyni Mudmastera doskonałym kompanem wszelkich ekstremalnych i ciężkich wypraw. Nic zatem dziwnego, że model GWG-1000 towarzyszy Kosmopolackowi w samotnej wyprawie dokoła świata. Polak, podróżnik obrał sobie jeden cel - przejechanie 5 kontynentów, 50 krajów i 50 000 km na... rowerze! Bez względy na warunki, w których się znajduje czy przeszkody, którym musi stawić czoła, Mudmaster jest niezastąpionym partnerem ekspedycji. Wyposażony w termometr, barometr, kompas, stoper, 5 alarmów, timer, czas światowy oraz wodoszczelność do 200m jest niczym druga prawa ręka. Kosmpolack nie musi martwić się również żywotnością baterii - jak każdy zawodowiec z kolekcji Master of G posiada Tough Solar - ładowanie energią słoneczną.



Zdjęcie G-SHOCK Mudmaster GWG-1000 / materiały prasowe

Na wodzie natomiast Gravitymaster i Mudmaster ustępują trzeciemu twardzielowi - Gulfmasterowi. To linia dla żeglarzy i osób uwielbiających przygody na otwartym morzu. Najbardziej zaawansowany model tej kolekcji to GWN-Q1000 z poczwórnym sensorem, który - jak sama nazwa wskazuje, daje możliwość pomiaru czterech różnych wartości. Termometr wskazuje zakres od -10C do +60C., barometr informuje o zbliżających się anomaliach wynikających z nagłych zmian ciśnienia atmosferycznego, zaś cyfrowy kompas wytycza właściwy kierunek.



Czwarty sensor mierzy głębokość do 50m. Analiza wskazań poczwórnego sensora, wykres pływów i cały pakiet innych funkcji, którymi naładowany jest Gulfmaster, daje możliwość oszacowania potencjalnego zagrożenia na wodzie, a tym samym powzięcia odpowiednich środków bezpieczeństwa.



Każdy model G-SHOCK z rodziny Master of G to ponadprzeciętny zegarek zaprojektowany w konkretnym celu - zwyciężania. Nie uznaje półśrodków i kompromisów, a hasło wyzwanie jest "katalizatorem" do działania.