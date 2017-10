Papierowy samolot szybki jak błyskawica

Lubiłeś bawić się papierowymi samolocikami w dzieciństwie? Jeśli tak, mamy dla ciebie zabawkę, która z pewnością przypadnie ci do gustu.

Są rzeczy, które nigdy się nie nudzą, niezależnie od tego, ile chłopiec ma lat. Do szkoły chodziliśmy całkiem dawno, ale tkwiący w nas dzieciak w krótkich spodenkach doskonale pamięta rozliczne papierowe samoloty, sklecane i puszczane na przerwach i lekcjach.

Jedyna wada była taka, że rzadko wychodził model perfekcyjny, który leciał przed siebie, pokonując w powietrzu kolejne metry. Dziś możemy wrócić do zabawy i nie przejmować się kompromitującą - w oczach koleżanek i kolegów z klasy - trajektorią lotu.



40 kilometrów na godzinę



Wszystko za sprawą producenta papierowych samolocików, które można kontrolować korzystając ze smartfona. Wykorzystując technologię bluetooth nasz orzeł przestworzy może gnać nawet 40 kilometrów na godzinę i pokonać dystans 65-70 metrów.

Konstruktor zabawki, Shai Goitein, dodał także kilka niestandardowych funkcji. Samolot może się obracać w locie, wykonywać lekkie akrobacje, a także startować i lądować na specjalnie do tego przygotowanej platformie. Nie wiem czy wśród was są jacyś fani papierowego lotnictwa, ale my chętnie spędzilibyśmy z tą zabawką dobrych kilka godzin...

Zdjęcie Do sterowania samolocikiem wystarczy aplikacja w telefonie / Cover Images / East News