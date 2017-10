PUREi9. Kosmiczny odkurzacz od Electroluxa

Dla większości mężczyzn sprzątanie wydaje się koszmarem. Odkurzanie, mycie naczyń, pranie to istny koszmar. Na szczęście pojawiły się urządzenia, które przynajmniej w części obowiązków mogą nas wyręczyć.

Reklama

Wyobraźcie sobie, że siedzicie przed telewizorem, oglądacie mecz, a mieszkanie samo się sprząta. Piękna wizja, prawda? Oczywiście nie jest jeszcze możliwe, aby roboty posprzątały za nas całe mieszkanie, ze wszystkimi jego zakamarkami. Nie poprzesuwają jeszcze mebli, nie poukładają książek, nie zetrą kurzów. Jeszcze wiele czasu upłynie nim roboty całkowicie wyręczą człowieka w pracach domowych. Pierwsze kroki zostały jednak uczynione i tak powstały inteligentne roboty odkurzające. Wśród nich najnowsze dziecko Electroluxa PUREi9.

Otrzymaliśmy produkt Electroluxa do przetestowania i naocznego sprawdzenia, czy PUREi9 wprowadzi w naszym domu nowy porządek odkurzania.

Do boju!

Reklama

PUREi9 samojeżdżący robot sprzątający, który ma za zadanie całkowicie wyręczyć człowieka w odkurzaniu mieszkania. Mając doświadczenie z innymi odkurzaczami tego typu, zastanawiałem się, jak poradzi sobie w mieszkaniu ze zwierzakami, dużą ilością przeszkód i podestem, z którego może spaść i rozbić się w drobny mak. Obawy okazały się płonne! Robot poradził sobie ze wszystkimi przeszkodami.

Odkurzacz można włączyć na dwa sposoby: tradycyjnie - klikając przycisk start, jak też wirtualnie - przy pomocy aplikacji w telefonie. Jest to niezwykle przydatne rozwiązanie. Wyobraźcie sobie, że z wizytą zapowiedziała się dziewczyna, żona wcześniej wraca z delegacji lub teściowa ma przyjechać za 15 minut. Na podłodze walają się resztki chipsów po meczowym wieczorze, kłębi się kurz i kocie futro, a ty jesteś dopiero w drodze do domu. Tragedia? Niekoniecznie. Jednym kliknięciem włączasz robota, który sam zajmuje się ogarnięciem mieszkania. Przyjeżdżasz na gotowe i jeszcze zdążysz przygotować kolację. Rozwiązanie idealne!

W związku z tym bardzo pomocna jest funkcja skanowania mieszkania w 3D, dzięki której urządzenie samo określa sobie trasę. Po włączeniu PUREi9 kręci bączka, aby określić dokładnie gdzie się znajduje, jakie ma przed sobą przeszkody i określa trasę odkurzania. Dzięki temu swobodnie może lawirować pomiędzy krzesłami, fotelami i szafami. Nie spadnie także z podestu albo schodów. Doskonale rozpoznaje niebezpieczne miejsca i zawraca tuż przed niebezpieczeństwem.

Zdjęcie Dzięki nietypowym kształtom i szczoteczce, która wystaje poza obrys obudowy PUREi9 radzi sobie z każdym rogiem / INTERIA.PL/materiały prasowe

Kosmiczne kształty

Nie przypadkowo robot ma kształt trójkąta. Początkowo zastanawiałem się, czy poradzi sobie z dotarciem do wszystkich zakamarków. Okazało się, że dzięki nietypowemu kształtowi i wystającej poza obrys zmiotce doskonale radzi sobie ze wszystkimi kątami, krawędziami, czy zakamarkami, jakie może zastać w mieszkaniu.

Zmiotka wybiera brud bardzo sprawnie, kierując go do długiej na 21 centymetrów szczotki, która zasysa zanieczyszczenia do pojemnika. Sam pojemnik jest wystarczająco duży i łatwy do wyczyszczenia.

Ważną kwestią było pokonywanie niewysokich przeszkód: progów i kabli od zasilaczy. Można było się obawiać, że nie poradzi sobie z wyższą przeszkodą i uszkodzi przewody. Ponownie okazało się, że nie ma czym się przejmować. System obserwacji 3D znakomicie rozpoznaje utrudnienie, a system ClimbForceDrive odpowiednio ustawia robota, aby mógł pokonać przeszkodę o wysokości do 2,2 cm.



Zdjęcie Robot sam potrafi trafić do swej bazy, by później znów wrócić do odkurzania / INTERIA.PL/materiały prasowe

Posprzątane!

O ile nie doprowadziliśmy mieszkania do stanu, w którym żony załamują ręce i sięgają po żrące detergenty, to PUREi9 poradzi sobie z większością zanieczyszczeń. Pomoże utrzymać porządek, a kiedy nie ma nikogo w domu pozmiata gromadzący się na podłodze kurz i zwierzęcą sierść. W dodatku nie trzeba się martwić o ładowanie robota.

Choć w pełni naładowany akumulator wystarcza na odkurzenie sporej wielkości mieszkania, to inteligentny system ładowania i wznawiania pracy kieruje odkurzacz do stacji, gdy stan baterii jest zbyt niski, a po naładowaniu kontynuuje pracę w miejscu, w którym skończył. Znakomicie ułatwia to utrzymanie porządku w mieszkaniu i pozwala na zajęcie się przyjemniejszymi rzeczami.