Rosyjski zegarek, który przetrwa wojnę atomową

Koncern Rostech poinformował, że jednym z elementów rosyjskiego systemu żołnierza przyszłości Ratnik będzie rodzina zegarków wojskowych 6E4. Czasomierze mają działać bezawaryjnie i bez zakłóceń odmierzać czas niezależnie od burz magnetycznych wywołanych promieniowaniem słonecznym, silnych zakłóceń elektronicznych, a nawet impulsu elektromagnetycznego, generowanego przy wybuchu bomby atomowej.

Nowe modele opracowało moskiewskie przedsiębiorstwo MFSCz (Moskowska Fabrika Specijalnych Czasow) Wostok-Dizajn. Zaprojektowano je w ramach serii wojskowych mechanicznych zegarków naręcznych AMNCz (Armiejskije Mechaniczieskie Narucznyje Czasy) w dwóch odmianach: 6E4-1 (pierwotnie nazywany AMNCz-2 Ratibor) i 6E4-2 (AMNCz-3 Czernomor Amfibija).



Dyrektor generalny spółki, Eduard Kogtenkow, poinformował, że prace badawczo-rozwojowe oraz doświadczalno-konstruktorskie nad nowymi czasomierzami trwały 7 lat. Rozpoczęto je jeszcze na etapie tworzenia systemu wyposażenia Barmica. Zatwierdzenie zegarków dla Ratnika miało miejsce w 2014. Dostarczone przez MFSCz modele były już używane podczas rosyjskiej misji w Syrii, jak też testowane w rozmaitych warunkach m.in. podczas wspinaczki na najwyższy szczyt Kaukazu - Elbrus.



Rosyjskie ministerstwo obrony odebrało już pierwszą partię zegarków - 15,7 tys. 6E4-1 dla wojsk lądowych oraz 3 tys. 6E4-2 dla piechoty morskiej. Kolejna transza obejmuje dostawy 40 tys. zegarków z dostawą do 2019. Łącznie w ciągu sześciu lat planowane są zamówienia na 300 tys. czasomierzy rodziny 6E4.



Zegarki zostały wyposażone w mechanizm samonakręcania 26/16 WD, wykorzystujący ruch ręki. To co wyróżnia modele AMNCz 6E4 to ulokowanie koronki po lewej stronie, a nie po prawej, jak w większości czasomierzy mechanicznych. Czasomierz dostosowany jest do działania w trudnych warunkach klimatycznych w temperaturze od -40 °C do + 50 °C. Jest antyoblaskowy, z obudową wykonaną z antymagnetycznego mosiądzu z pokryciem z azotkiem tytanu.



Koperta i mechanizm są wodoszczelne, w przypadku modelu 6E4-1 do 3 atmosfer/20 m, co zabezpiecza zegarek przed deszczem czy przypadkowym zamoczeniem. Wersja morska 6E4-2 jest wykonana ze stali nierdzewnej i odporna do 10 atmosfer/200 m co oznacza, że można z nim pływać, a nawet nurkować. Całkowita masa zegarka z bransoletą nie przekracza 100 g, a jego żywotność szacowana jest na minimum 10 lat działania lub 61 tys. godzin (43 tys. godzin do naprawy głównej)



Analiza

W 2017 roku rozpoczęły się dostawy seryjnych zestawów Ratnika drugiej generacji. Zestaw wyposażenia rosyjskiego żołnierza przyszłości obejmuje indywidualną broń strzelecką, ochronę balistyczną, środki rozpoznania i łączności, łącznie dziesięć różnych podsystemów.



Integrator, Centralny Instytut Mechaniki Precyzyjnej (CNIITOCzMasz), jednocześnie rozwija kolejną, trzecią generację systemu. Prace naukowo-badawcze nad wyposażeniem bojowym Ratnik-3 obejmują szeroki zakres przedsięwzięć, w tym stworzenie hełmu bojowego z systemem kierowania i rozpoznania (Hełm dla Ratnika-3, 2017-09-01). Na kolejnym etapie prób jest egzoszkielet i obuwie przeciwminowe, a także inne podsystemy w tym uzbrojenia (Koniec prób AK-12 i AK-15?, 2017-05-04).



Elementy Ratnika sprawdzono bojowo podczas konfliktu w Syrii, co podkreśla dyrektor generalny CNIITOCzMasz Dmitrij Semizarow. Wspomniał on także, że wyposażeniem opartym o rosyjski system zainteresowana jest armia egipska.

Dariusz Borkowski