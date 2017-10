Ty też możesz być jak Steve McQueen w "Le Mans"

To będzie prawdziwa gratka dla kolekcjonerów. Szóstego grudnia w domu aukcyjnym RM Sotheby’s w Nowym Jorku na licytację trafi kombinezon wyścigowy Steve’a McQueena. Ten sam, w którym aktor wystąpił w legendarnym filmie "Le Mans".

Razem z dwuczęściowym strojem pod młotek trafi zielony kask McQueena. Szacowana wartość zestawu oscyluje wokół 400-500 tys. dolarów, a aukcja rozpocznie się bez ceny minimalnej.

Porsche za 14 milionów dolarów

Co ciekawe, w sierpniu na sprzedaż wystawiono Porsche 917K, które również wystąpiło w słynnej produkcji. Jego ostateczna cena osiągnęła zawrotną kwotę 14 mln. dolarów, czyniąc auto najdroższym Porsche w historii.

Film "Le Mans" trafił do kin w 1971 roku i okazał się finansową klapą. Nie przeszkodziło mu to jednak zostać jedną z najsłynniejszych produkcji poświęconych wyścigom w historii. Obraz docenili prawdziwi fani motoryzacji. Do dziś fascynuje świetnymi zdjęciami, a wiele scen to faktyczne nagrania z wyścigu Le Mans 24, zorganizowanego w 1970 roku.

Zainspirowani stylem McQueena

"Le Mans" to obok kultowego "Bullita" najważniejszy film, z którym charyzmatycznego aktora kojarzą miłośnicy sportów motorowych. Zdjęcie Steve’a McQueena w białym kombinezonie, zdobionym charakterystycznymi pionowymi pasami z logo firmy Gulf i ze szwajcarskim zegarkiem TAG Heuer Monaco Calibre 11 na nadgarstku, jest jednym z najsłynniejszych obrazów w historii motoryzacji.

Tak znanym, że niektórzy fani motoryzacji do dzisiaj sięgają po legendarny zegarek Monaco Calibre i ubrania inspirowane stylem McQueena, produkowane przez Grand Prix Originals.

Zdjęcie Zegarek Monaco Calibre / materiały prasowe