Xiaomi Mi A1: Design premium i czysta funkcjonalność

Globalny lider technologii Xiaomi zaprezentował 5 września w Delhi nowy smartfon Mi A1, opracowany we współpracy z Google. Będzie to pierwsze urządzenie tej marki działające na platformie Android One.

Mi A1 działa w oparciu o czysty system Android, co daje możliwość wyboru między różnymi wersjami oprogramowania. Cena tego modelu w Indiach wynosi 14 999 rupii indyjskich.

Podczas prezentacji nowego smartfona, zorganizowanej w New Delhi w Indiach, poinformowano, że będzie on dostępny na rynku indyjskim i w ponad 40 innych krajach, w tym w Polsce, Indonezji, Wietnamie, Rosji, Hong-Kongu, Tajwanie, Ukrainie i Meksyku. Ceny telefonu na poszczególnych rynkach podane zostaną w późniejszym terminie.

- Mi A1 to urządzenie o strategicznym znaczeniu dla naszej globalnej ekspansji, wyznaczające kamień milowy w naszym dążeniu do udostępnienia innowacji wszystkim użytkownikom. Ideą przewodnią Xiaomi zawsze było oferowanie możliwości wyboru, dlatego z przyjemnością przekazujemy użytkownikom nowe narzędzie, które pozwoli im skorzystać z osiągnięć naszej firmy - powiedział Wang Xiang, Senior Vice President w firmie Xiaomi.

Wang zwrócił uwagę, że jest to logiczna kontynuacja długiej i owocnej współpracy Xiaomi z Google. - Google to doskonały partner. Biorąc pod uwagę naszą udaną współpracę, ich pomysł, by rozwiązania Xiaomi działały na platformie Android One, traktujemy jako szansę na to, by zaoferować naszym klientom zupełnie nowy poziom satysfakcji z korzystania z telefonu. Bardzo cieszy mnie perspektywa rezultatów, jakie nasze partnerstwo przyniesie użytkownikom na całym świecie!



- Decyzja o wyborze platformy Android One, była dla nas doskonałą okazją do współpracy z partnerami z całego świata, dzięki czemu możemy dostarczać wysokiej jakości urządzenia z systemem operacyjnym Android do jeszcze większego grona odbiorców - powiedział Jamie Rosenberg z Google, VP Business & Operations, Android & Google Play.



- Mi A1 łączy doskonały design z możliwością pracy z systemem Android w najprostszej i najczystszej postaci. W urządzeniu wbudowano najnowsze osiągnięcie Google, z gwarancją wszystkich aktualizacji oprogramowania i bezpieczeństwa, jakie będą wprowadzane w przyszłości. Z entuzjazmem witamy Xiaomi i Mi A1 w rodzinie Android One.

Podwójny aparat z zoomem optycznym - piękniejsze zdjęcia portretowe

W modelu Mi A1 przewidziano podwójny aparat fotograficzny o konfiguracji podobnej do zastosowanej w poprzednim flagowym urządzeniu Xiaomi - Mi 6. Aparat wyposażony jest w obiektyw szerokokątny i teleobiektyw, co pozwala na uzyskanie ciekawych efektów na zdjęciach.

Dzięki dwóm obiektywom urządzenie wylicza, które elementy kadru znajdują się na pierwszym planie, a które w tle, co umożliwia uzyskanie efektu głębi ostrości dotychczas zarezerwowanego dla lustrzanek. Zdjęcia wykonane aparatem wyróżniają się wyjątkową wyrazistością i nasyceniem kolorów. Ponadto udoskonalony tryb Beautify pozwala na uzyskanie bardziej naturalnych selfie. Funkcja ta jest dostępna zarówno w aparacie przednim o rozdzielczości 5 Mpix, jak i podwójnym aparacie tylnym (12 Mpix). Mi A1 posiada funkcję zoomu optycznego 2x, dzięki czemu zdjęcia odległych obiektów są bardzo wyraźne, oraz funkcję zoomu cyfrowego 10x.



Zdjęcie Zdjęcia robione Mi A1 zapewniają wyjątkową wyrazistość i nasycenie kolorów / materiały prasowe

Zaprojektowany przez Xiaomi, wspierany przez Google

Mi A1 to pierwszy smartfon Xiaomi z Android One - klienci otrzymują tym samym telefon z prostym, czystym Androidem. Doświadczenie korzystania z oprogramowania zostaje przeniesione na całkowicie nowy poziom - w urządzeniu na bieżąco instalowane są wszystkie aktualizacje systemu operacyjnego.

Ponieważ sprzęt działa na platformie Android One, są w nim domyślnie zainstalowane najpopularniejsze usługi Google, takie jak Google Photos - bezpłatna, nielimitowana przestrzeń na zapisywanie zdjęć.

Doskonałe specyfikacje techniczne i piękny wygląd

Smartfon Mi A1 dostępny jest w kolorze czarnym, złotym i różowo-złotym, ma w pełni metalową obudowę o grubości zaledwie 7,3 mm, dyskretną ramkę okalającą wyświetlacz oraz zaokrąglone krawędzie zapewniające najwyższy komfort obsługi. W urządzeniu zintegrowano ponadto czytnik linii papilarnych, umieszczony z tyłu obudowy.

Smartfon wyposażony jest w wyświetlacz o przekątnej 5,5 cala z zakrzywionym szkłem 2.5D i zabezpieczeniem Corning® Gorilla® Glass. Kolejną cechą modelu jest wzmacniacz 10V, dzięki któremu użytkownik może czerpać większą satysfakcję z multimediów - sprzyjają temu głębsze basy i większa głośność. Dedykowany wzmacniacz wspiera ponadto słuchawki o wysokiej impedancji (do 600 omów).

Urządzenie napędzane jest procesorem Qualcomm Snapdragon 625 wytwarzanym w technologii 14nm i zasilane baterią o pojemności 3080 mAh. Smartfon zapewnia więc niezakłóconą pracę przez cały dzień. Model będzie wyposażony w 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej

W Polsce Mi A1 będzie dostępny w październiku u licznych podmiotów partnerskich i w wielu kanałach sprzedaży detalicznej. Szczegóły będą podane na oficjalnym profilu Xiaomi na Facebooku.

Zdjęcie W Polsce nowy model pojawi się w październiku / materiały prasowe

Specyfikacja techniczna:

● W pełni metalowa obudowa klasy premium

● Podwójny aparat, zoom optyczny:

● Szerokokątny 12 Mpix + teleobiektyw 12 Mpix

● Wyjątkowa funkcja zdjęć portretowych z rozmytym tłem



● Funkcja Beautify - ładniejsze selfie

● Aparat przedni 5 Mpix

● Procesor Qualcomm® Snapdragon™ 625 w technologii 14nm FinFET (Octa-core 2,0 GHz)

● 4 GB pamięci RAM + 64 GB pamięci wewnętrznej

● Możliwość rozbudowy pamięci maks. o dalsze 128 GB (karta microSD)

● Ekran o przekątnej 5,5 cala i rozdzielczości full HD, zabezpieczony szkłem Gorilla® Glass firmy Corning®

● Bateria o pojemności 3080 mAh, złącze USB typu C

● Czytnik linii papilarnych w tylnej części obudowy

● Port podczerwieni z aplikacją Mi Remote

● Dual SIM (hybrydowe gniazdo SIM typu "2 z 3")

● Wymiary: 155,4 x 75,8 x 7,3 mm

● Waga: 165 g

● Dostępne kolory: czarny, złoty i różowo-złoty

● Stock Android