Rękawiczki nie do przecięcia. Czy na pewno działają?

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

"To właśnie ten moment, gdy mam ukroić sobie palec" - mówi w kulminacyjnym momencie swojego nowego filmu Adam Wiejak, YouTuber znany z kanału "A co my tu mamy?". Tym razem znany tester gadżetów otrzymał do sprawdzenia rękawiczki, rzekomo nie do przecięcia i przy pomocy noża otrzymanego od samego Karola Okrasy przekonał się o ich skuteczności. Jak wyszły testy? Czy Adam nadal ma wszystkie dziesięć palców u dłoni? Przekonaj się, zanim sam zainwestujesz w takie rękawiczki.