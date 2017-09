1 11

Jeśli marzysz o najszybszym samochodzie świata, nadszedł czas, by zaktualizować swoje marzenia. Oto Bugatti Chiron - nowy rekordzista, który dzięki silnikowi o mocy 1500 koni mechanicznych jest w stanie dokonać rzeczy niewiarygodnych. Oficjalnie zarejestrowany wyczyn supersamochodu to rozpędzenie się od zera do czterystu km/h i wyhamowanie w czasie... 42 sekund! Nigdy wcześniej, żadnemu seryjnie produkowanemu samochodowi nie udała się ta sztuka. Podczas oficjalnych pomiarów za kierownicą Chirona siedział Juan Pablo Montoya, znany chociażby z wyścigłow Formuły 1, Indy 500, czy Daytona. Prezentowany model nie tylko szybko jeździ, ale również szybko się sprzedaje. Trzysta z pięciuset egzemplarzy ze ściśle limitowanej serii znalazło już nowych nabywców. Bugatti Chiron