Marka adidas body care przedstawia nowe produkty z linii UEFA Champions League Champions Edition.

Zdjęcie ​Adidas Champions Edition /materiały prasowe

Champions Edition to już czwarta z kolei, stworzona przez markę adidas body care, propozycja produktów do pielęgnacji ciała spod znaku Ligi Mistrzów UEFA. Tegoroczna oferta to następczyni odnoszących sukcesy edycji z poprzednich lat, czyli linii produktów Trophy, Star oraz Arena, z których każda koncentrowała się wokół innego aspektu, tego najbardziej prestiżowego europejskiego turnieju.

Reklama

Intensywny i pobudzający zapach Champions Edition przywodzi na myśl płynące prosto z serca marzenia oraz chwile przypływu ogromnej adrenaliny, które prowadzą do euforycznej radości ze zwycięstwa. Ta aromatyczna paprociowa kompozycja, otwiera się cierpką eksplozją cytryny przeplatającej się z orzeźwiającą lawendą oraz rześkimi liśćmi fiołka. Następnie zapach ewoluuje przechodząc do eleganckich, męskich nut serca: piżmowo-drzewnych niuansów kaszmeranu, połączonych z ożywiającymi akcentami zielonego jabłka oraz szałwii lekarskiej. W nucie bazy, ciepła i przypominająca woń ziemi wanilia, wędzona paczuli oraz mech tworzą pewną siebie i charyzmatyczną osobowość zapachu.

Pojemności i ceny:

Woda toaletowa 100 ml, 50 ml - ok. 62 zł/ 47 zł

Woda po goleniu 100 ml, 50 ml - ok. 40 zł/ 29 zł

Dezodorant w naturalnym spray’u 75ml - ok. 29 zł

Żel pod prysznic 250 ml - ok. 11 zł

Dezodorant 150 ml - ok. 17 zł