Adidas Prost: Piwoodporne buty na Oktoberfest

Na zbiżający się Oktoberfest adidas przygotował nie lada ciekawostkę dla tych, którzy poza uwielbieniem dla piwa, odczuwają potrzebę posiadania klasycznego sportowego obuwia na dosłownie każdą okazję i ewentualność. Prost (na zdrowie!) to model tenisówek, który w festiwalowych, bawarskich bojach sprawdzi się idealnie!

Projektanci doskonale przemyśleli sprawę na wielu płaszczyznach i podali klientom produkt wręcz doskonały. Minimalistyczny design, trzy paski rodem ze starej szewskiej szkoły Adiego Dasslera plus kolorystyka przywodząca na myśl tradycyjne, bawarskie stroje wraz z nieśmiertelnymi "lederhosen" to rzecz, która na pewno nie umknie niczyjej uwadze.



Obuwie jest lekkie i wygodne, co sprawi, że każdy festiwalowicz po kilku kuflach złocistego napoju z większą gracją zatańczy na stole, a po zakończeniu świętowania komfortowo podrepta na zasłużony odpoczynek. Albo przynajmniej dotrze do postoju taksówek.



Wewnątrz buta znajdziemy wstawkę w biało-czerwoną kratę. To dyskretne nawiązanie do tradycyjnych bawarskich koszul, chętnie zakładanych przez mężczyzn na Oktoberfest. Na zewnątrz znajdziemy bogate zdobienia, które uzupełniają się z wzorami umieszczanymi na tradycyjnych skórzanych szortach.



Kolejny ukłon w stronę festiwalowych wydarzeń, to materiał, z którego wykonano obuwie. Producent określa go jako DPBR, co w wolnym tłumaczeniu oznacza, że odporny on jest na litry piwa rozlewanego na każdym kroku, a także mniej przyjemne "atrakcje" wynikające z nadmiernego jego spożycia.



Adidas Prost do kupienia są za pośrednictwem brytyjskiej i niemieckiej strony internetowej w cenie 159.95 funtów, bądź 200 euro. Oktoberfest rozpocznie się 16 września i potrwa do 4 października.

Zdjęcie Adidas Prost - stworzone specjalnie na Oktoberfest / East News

