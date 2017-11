Aniołki Victoria's Secret - najbardziej wyczekiwany pokaz roku!

Jedno z największych wydarzeń w kalendarzu mody, spektakularne i elektryzujące cały świat show Victoria’s Secret będzie można obejrzeć w telewizji TLC. Przenieś się do Szanghaju i zobacz wydarzenie, które oszałamia i ekscytuje całą branżę.

To już 22 drugie show bieliźniarskiej marki w historii. Jego organizatorzy niezmienne zaskakują gości i widzów na całym świecie. Tegoroczny pokaz będzie można obejrzeć w 190 krajach, w tym także w Polsce! Wszystko za sprawą telewizji TLC, która jako pierwszy polski nadawca umożliwi swoim odbiorcom dostęp do tego szczególnego wydarzenia.

Poprzedni pokaz zgromadził przed telewizorami 800 milionów ludzi z całego świata. Unikalność show polega na połączeniu mody, fantazji i rozrywki. Nie brak w nim także licznych wywiadów na różowym dywanie, prezentacji topowych modelek, kulis produkcji oraz spektakularnych występów muzycznych.

Jak co roku, tak i w tym oczy całego modowego świata skierowane są na jedyny w swoim rodzaju pokaz Victoria’s Secret. Tym razem Aniołki przeniosą się do Chin, aby zaprezentować niezwykłą kolekcję, w tym olśniewający Fantasy Bra wart 2 miliony dolarów!



To unikatowy model biustonosza zaprojektowany przez uznanego jubilera Mouawad, zdobiony diamentami, żółtymi szafirami i niebieskim topazem. Całość składa się z 6000 kamieni, które zostały osadzone w 18 karatowym złocie. Wykonanie Champagne Nights Fantasy Bra zajęło aż 350 godzin Odsłonięcie prawdziwego dzieła sztuki zawsze stanowi kulminacyjny moment pokazu.

W tym roku przygotowano także specjalną kolekcję we współpracy z kreatywnym dyrektorem Balmain - Olivierem Rousteingiem.

Wszystko, co musisz wiedzieć o Victoria's Secret

W tegorocznym pokazie udział weźmie ponad pięćdziesiąt piękności pochodzących z różnych zakątków globu. Nie zabraknie w nim takich znanych nazwisk jak Adriana Lima, Lily Aldridge, Alessandra Ambrossio, Candice Swanepoel czy Behati Prinsloo. Marka postawi także na nowe twarze, które uświetnią wielkie show. Wszystko stanie się jasne pod koniec listopada na pierwszym tego typu wydarzeniu marki w Azji.



Victoria’s Secret zaangażowała na tą okazję większą ilość modelek chińskiego pochodzenia. W ubiegłym roku w przygotowanie kobiet do show udział wzięło 31 fryzjerów, 36 wizażystów i 11 manikiurzystów. Na tą okoliczność zużyto ponad 200 produktów, aby osiągnąć spektakularny efekt anielskich fal na włosach, 100 podkładów do twarzy/pomadek oraz 51 butelek lakierów do paznokci. Aniołki zaprezentowały 82 komplety bielizny w 82 różnych parach butów.

Jak będzie w tym roku? Oglądaj Victoria’s Fashion Show 2017 tylko w telewizji TLC już 6 stycznia 2018 r .