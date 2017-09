Benny Harlem: Najwyższe włosy świata

Jedno jest pewne - ten koleś nie przejdzie ulicą niezauważony! Kalifornijski model, Benny Harlem trafił właśnie do Księgi Rekordów Guinessa jako posiadacz najwyższej męskiej fryzury w historii.

Jego uczesanie typu "high top" mierzy dokładnie 52 centymetry. Benny twierdzi, że dzięki wpisowi do księgi pragnie zainspirować ludzi z różnych kultur do podkreślania własnej tożsamości i doceniania włosów, którymi obdarzyła nas Matka Natura.



Mężczyzna stał się popularny w ubiegłym roku, gdy na Instagramie opublikował zdjęcie, na którym wraz z córką, Jaxyn, prezentują niemal identyczne fryzury.



Zdjęcie przetoczyło się przez sieć, niczym wiral - zdobyło prawie 40 tysięcy polubień, a konto Harlema "urosło" do 381 tysięcy followersów.



Ośmielony swym międzynarodowym sukcesem mężczyzna postanowił spróbować swego szczęścia, zgłaszając się do słynnej księgi rekordów. Misja zakończona została sukcesem. Benny Harlem będzie mógł oglądać się w wydaniu na rok 2018.



W domu rekordzisty wiedzą, jak dbać o włosy. Zarówno on, jak i jego żona oraz córka używają szamponu własnej produkcji, wykonanego z nieptrzetworzonych składników. Przepis to tajemnica państwa Harlem, ale zdradzają oni, że zawiera fragmenty kokosa i jagody.