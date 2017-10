Dzieła sztuki, które zawsze masz przy sobie

Współczesny pejzażysta, malarz snów i autor ikon, a wkrótce także słynny plakacista i awangardowy skrzypek — prace uznanych polskich artystów od niedawna można podziwiać już nie tylko w galeriach. Wybrane obrazy przeniesiono na codzienne przedmioty, by stworzyć wyjątkową kolekcję ekskluzywnych akcesoriów.

Reklama

Do współpracy zaproszono twórców, których prace były wielokrotnie doceniane w kraju i za granicą. Jerzy Nowosielski jest jednym z najwybitniejszych współczesnych twórców ikon i autorem charakterystycznych aktów.



Plakaty i ilustracje Rafała Olbińskiego regularnie ukazują się na łamach takich magazynów jak "New York Times", "New Yorker" czy "Time". Edward Dwurnik jest znany przede wszystkim z wyjątkowych wedut — cyklu "Podróże autostopem", w którym maluje miasta z lotu ptaka.

Reklama

Ulubionego płótna nie można mieć zawsze przy sobie. Ale to nie oznacza, że ukochany obraz nie może nam towarzyszyć na co dzień.

Dwurnik, Olbiński, Nowosielski, a niedługo również Waldemar Świerzy i Alfred Lenica to artyści, których obrazy są motywami przedmiotów proponowanych przez markę DESA Modern. Wśród nich znajdują się: porcelanowe kubki, jedwabne chusty, etui czy notesy.



O wyjątkowości kolekcji stanowią nie tylko luksusowe materiały i zaproszeni twórcy, lecz także limitowany nakład. Nie każdy może wypić kawę w towarzystwie znanych dzieł Dwurnika, czy notować w kajecie z "Percepcyjnym osądem" Olbińskiego.

Zdjęcie Dzieła uznanych polskich artystów przeniesiono na stylowe dodatki / materiały prasowe

Wybrane obrazy zostały także naniesione na apaszki i poszetki. Jedwabne dodatki, w zależności od ułożenia materiału, za każdym razem będą wyglądały inaczej, więc ulubiony obraz wykorzystany w stylizacji zyskuje zupełnie inny charakter.

Swoje zamiłowanie do sztuki można podkreślić także detalem: spinkami do mankietów z "Zaproszeniem do cyrku" Nowosielskiego czy praktyczną zawieszką na torebkę z "Madame Butterfly" Olbińskiego. To idealna propozycja na świąteczny prezent dla osób ceniących jakość i elegancję.



Zdjęcie Notes z dziełem Winiarskiego / materiały prasowe

Dzięki zaufaniu i wieloletniej współpracy z najwybitniejszymi artystami współczesnymi, jako jedyna galeria w Polsce DESA Modern oferuje także inkografie, których walory kolekcjonerskie i artystyczne, potwierdzili swym udziałem wybitni artyści m.in.: Tadeusz Dominik, Edward Dwurnik, Jarosław Modzelewski, Rafał Olbiński, Waldemar Świerzy czy Jan Dobkowski. Do projektu włączyli się również uznani młodzi twórcy, jak: Aleksandra Kowalczyk, Tomasz Poznysz oraz Adam Bakalarz. Każda inkografia posiada odręczny podpis autora, hologram i certyfikat.