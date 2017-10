Jak dobrać i dbać o maszynkę do golenia?

Wielu mężczyzn w ogóle nie zastanawia się nad wyborem odpowiedniej maszynki do golenia. Uważają, że jakość modeli dostępnych na rynku jest porównywalna. To błąd. W jaki sposób dobrać maszynkę, która spełni wszystkie twoje wymagania? Jak zadbać o to, by służyła ci jak najdłużej?

Choć coraz więcej mężczyzn korzysta już z maszynek systemowych, wciąż bardzo wiele osób preferuje jednorazówki. Jednak nie są one w stanie zaoferować tego, co te z wymiennymi ostrzami.

Na co zwrócić uwagę?

Jakość golenia zależy od wielu czynników. Dobra maszynka systemowa powinna dbać o odpowiednie nawilżenie i chronić przed podrażnieniami zarówno w trakcie, jak i po goleniu. Dlatego wybierając odpowiedni model, należy wziąć pod uwagę kilka kwestii.

Pierwszą i najważniejszą cechą jest dobre nawilżanie. Bez tego golenie może być prawdziwą męczarnią. Podrażnienia, szorstka skóra i nieprzyjemne pieczenie po porannym goleniu są efektem między innymi nieodpowiedniego nawilżenia, dlatego należy szczególnie zwrócić uwagę na to, czy twoja maszynka właściwie zadba o twoją skórę. Dzięki temu unikniesz podrażnień, a golenie stanie się przyjemnością.

Rewolucyjnym rozwiązaniem w tej kwestii jest wykorzystanie pojemnika z żelem uaktywniającym się po kontakcie z wodą, zamiast tradycyjnego paska nawilżającego. Zwiększa to jakość golenia i zmniejsza ryzyko podrażnień oraz nawilża w trakcie golenia i do godziny po goleniu. Takie rozwiązanie znajdziemy jedynie w maszynce Wilkinson Sword Hydro Connect 5.

Zdjęcie A czy twoja maszynka radzi sobie z zarostem? / ©123RF/PICSEL

Następną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę przy wyborze maszynki, jest komfort użytkowania. Aby golenie było przyjemnością, powinieneś zweryfikować, czy dana maszynka pozwoli na bezproblemowe dotarcie do trudno dostępnych miejsc, jak baki, czy powierzchnia pod nosem. Dlatego warto zwrócić uwagę, czy wybrana przez nas maszynka posiada trymer, który umożliwia golenie trudnych obszarów. Trymera niestety nie posiadają wszystkie dostępne na rynku maszynki. Jeśli zaś już trymer jest, to posiada tylko jedno dodatkowe ostrze wbudowane w tył główki wkładu.



Takie rozwiązanie nie jest najlepszym sprzymierzeńcem w goleniu trudno dostępnych miejsc twarzy. Dużo wygodniejszym patentem jest układ wykorzystany tylko w maszynce Wilkinson Sword Hydro Connect 5. Została ona zaprojektowana tak, by móc uchylić pojemnik z żelem i mieć dostęp do pięciu ostrzy na raz. Dzięki temu usuwając niechciane owłosienie, nie musisz wykonywać akrobacji w poszukiwaniu odpowiedniej pozycji, by znaleźć taki kąt, pod którym jedno ostrze rozprawi się z zarostem.

Bardzo istotną rzeczą jest również uniwersalność produktu i stosunek jakości do ceny. Warto zwrócić uwagę, czy jest możliwość zakupienia samych ostrzy i zamontowania ich przy rączce konkurencyjnej firmy. Takie rozwiązanie serwuje Wilkinson Sword Hydro Connect 5, której ostrza pasują do wszystkich rączek marki Gillette® Fusion®†​​​​​ i Wilkinson Sword Hydro Connect™[i].

Zdjęcie Jeśli odpowiednio zadbasz o maszynkę, będzie ci służyła bardzo długo / ©123RF/PICSEL

Jak dbać o maszynkę?

Gdy już wybierzesz odpowiednią maszynkę, powinieneś pamiętać o odpowiednim przechowywaniu, by służyła ci jak najdłużej. Wielu mężczyzn uważa, że wystarczy jedynie delikatnie przepłukać maszynkę i odłożyć ją na półkę. To spory błąd.

Jeśli korzystasz z maszynki systemowej, pamiętaj, by po każdym goleniu opłukać zarówno rączkę, jak i ostrza. Gdy to nie wystarcza możesz użyć szczotki do rąk z cienkim włosiem tak, by wchodziło prostopadle między ostrzami. Dzięki temu uda ci się oczyścić maszynkę z resztek zarostu, co sprawi, że unikniesz zwiększonego tarcia przy następnym goleniu.

Po dokładnym umyciu maszynki, osusz ją przy pomocy ręcznika papierowego, a następnie schowaj w suchym miejscu, w którym nie będzie narażona na uszkodzenia oraz kontakt z wilgocią i bakteriami. Jeśli chcesz jeszcze bardziej dbać o higienę, kup maszynkę, do której producent stworzył dedykowane podkładki i uchwyty do przetrzymywania maszynki.

[i] † HYDRO CONNECT™ nie jest wytwarzane ani dystrybuowane przez firmę The Gillette Company LLC, która jest właścicielem zarejestrowanych znaków towarowych Gillette® i Fusion®