Królewstwo Lego samo wygląda jak gigantyczne klocki

28 września w Billund zostanie otwarty tzw. Lego House, czyli główna siedziba producenta kultowych klocków. Licząca sobie 12 tysięcy metrów kwadratowych konstrukcja to de facto... 21 klocków połączonych ze sobą klocków. No może nie do końca, gdyż przypominające elementy zestawów Lego o proporcjach 2 x 4 wykonano z betonu. W środku powstającego Domu Klocków nie zabraknie przestrzeni dla zwiedzających, a także galerii z najlepszymi konstrukcjami fanów duńskiej firmy.