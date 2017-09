Zachwycisz nimi każdego, kto przyjdzie na twoją domówkę

"Mistrz lifehacków", czyli youtuber o ksywce MrGear wziął się za majsterkowanie w... kuchni. Efektem jego ostatnich eksperymentów są między innymi fantazyjne sposoby na podanie arbuza. Zawsze kroiłeś go w trójkąty i umieszczałeś na tacce? Delikatnie powiedzmy, że na nikim nie zrobi to już wrażenia. Na szczęście przy niewielkim nakładzie pracy i... gałkownicy do lodów da się z tego nie podnoszącego ciśnienia owocu zrobić małe dzieło sztuki. Polecamy!