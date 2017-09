Jak zrobić cegły z błota. Prymitywne, lecz fascynujące!

Czy prymityw może budzić podziw i zachwyt? Zanim zaprzeczycie, zobaczcie kolejny wyczyn Johha Planta, jednego z najpopularniejszych YouTuberów, prowadzącego kanał Primitive Technology. W swoim najnowszym odcinku pokazuje on, jak wykonać... cegły z błota. Wbrew pozorom to wcale nie takie łatwe, za to niezwykle fascynujące.