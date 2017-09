Gigantyczne, drewniane gniazda. Tak, to robota człowieka!

Jeśli zastanawiasz się, jak wygląda stwór, który zbudował coś takiego, to podpowiadamy, że ma dwie ręce, dwie nogi i łeb na karku, a nazywa się Jayson Fann. "Gniazdo to miejsce, w którym masz poczucie bezpieczeństwa i siły. To coś, jak świątynia ziemi, natury. Drewno ma podobny wzór, ale nie ma dwóch identycznych gałęzi. Jako budowniczy gniazd, po prostu podążam za tymi wzorami. Większość moich prac, to wydobywanie kształtów z tego, co mam" - mówi Fann, który za pośrednictwem kanału "Great Big Story" pokazuje, jak fachowo budować gniazda, w których może zmieścić się dorosły człowiek. W swojej karierze zbudował już ponad 50 gniazd. Dziś nie tylko robi je na zlecenie, ale także prowadzi zajęcia dla młodzieży, podczas których uczy życia bliżej natury.