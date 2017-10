Psi fotograf: Bo nie każda praca musi być poważna

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Czy każdy zawód na świecie musi być śmiertelnie poważny? Oczywiście, że nie. William Wegman udowadnia, że będąc psim fotografem można jednocześnie być docenionym, godnie zarobić na życie, a nawet zyskać sławę. "Moja praca dosłownie wyskoczyła ze świata sztuki do świata wszystkich ludzi" - mówi nowojorski artysta, którego praca choć nie należy do najbardziej niezbędnych, to jednak wypełnia pewną niszę. Dzięki reporterom kanału YouTube "Great Big Story", możemy zobaczyć, jak wygląda typowy dzień Williama.