1 8

Kojarzcie Craiga Davida? Tak, to ten koleś, którego znacie z kawałka "7 Days". I to właśnie on jest tym szczęściarzem, który nosić będzie wyjątkowe buty przygotowane przez niemieckiego geniusza sneakersów, SkeakersbonsaI'a. Specjalnie na potrzeby teledysku do utworu "For the Gram" powstały dwie pary adidas NMD, wykończone autentycznymi elementami z toreb Luis Vuitton i 24-karatowym złotem. Biała i granatowa para dostarczona została w wyścielanym miękką tkaniną pudełku i zdążyła wzbudzić zazdrość zatwardziałych sneakerheadów. Dlaczego? Bo "produkcja" przewidywała tylko dwie pary: pierwszą i ostatnią. Każdy kolekcjoner, któremu uda się dołączyć do swojej kolekcji buty od Craiga Davida, będzie mógł pochwalić się prawdziwym świętym graalem. Adidas NMD by Sneakersbonsai