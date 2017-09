Szkoła Blendingu. Niezwykła podróż po krainie whisky

Grant’s to wieloletnia i wielopokoleniowa pasja jednej rodziny, która stworzyła prawdziwą potęgę. Od kilku lat eksperci Grant's uczą, jak stworzyć własny, niepowtarzalny smak whisky.

W Polsce Szkoła Blendingu jest niepowtarzalną okazją do poznania bogatej historii whisky, sposobu produkcji oraz zestawienia swojej własnej kompozycji pod okiem Ambasadora Grant’s, Mateusza Zabiegaja.



Niezmiennie od ponad 105 lat whisky Grant’s zestawiana jest zgodnie z życzeniem jej pierwszego Master Blendera - Williama Grant’a, którego dzieło kontynuowało tylko czterech następców. Połączenie whisky pochodzących z całej Szkocji, pokazujące wszystko, co najpiękniejsze do znalezienia w whisky, to wyzwanie z którym obecnie mierzy się piąty Master Blender w historii - Brian Kinsman.

Legendę zapoczątkował William Grant w 1886 roku, rozpoczynając budowę swojej pierwszej destylarni w malutkiej miejscowości, wysoko w górach Szkocji - Dufftown. Pięć pokoleń później rodzina Grant nadal pozostaje jedynymi właścicielami firmy, ale przede wszystkim jej strażnikami. Jak często powtarza w wywiadach Kirsten Grant, jej zadaniem jest pozostawienie firmy na dobrej drodze dla kolejnych pokoleń. Czyni to, dbając o zachowanie pieczołowitości i tradycyjności procesu produkcji. Świetnym przykładem jest tutaj jeden z ostatnich warsztatów bednarskich, należących do destylarni, znajdujący się w Givan, skąd pochodzi whisky zbożowa, decydująca o ostatecznym charakterze blendu.

Szkoła Blendingu

Szkoła Blendingu to doskonała okazja dla każdego pasjonata whisky do wzięcia udziału w podróży do świata whisky, ale przede wszystkim możliwość do zajrzenia "za kulisy" whisky pod okiem Brand Ambasadora whisky Grant’s Mateusza Zabiegaja, niekwestionowanego autorytetu tego świata. Możliwość skomponowania własnej whisky, łączenie wszystkich smaków, które szkocka whisky ma do zaoferowania to naprawdę rzadko spotykana możliwość.

Partnerem Mateusza, specjalnie na ten jeden dzień, została Marta Siembab, jedyna polska senselierka - niezależna ekspertka, która przekłada język smaków i emocji na zapach, prowadzi uczestników przez świat perfum powstających w oparciu o naturalne składniki.

Podczas warsztatów organizowanych w ramach Grant’s Szkoły Blendingu uczestnicy mają okazję przenieść się do ekscytującej krainy smaku i zapachu i wszystkimi zmysłami zanurzyć się w fantastycznym świecie whisky. Jest to zaiste bardzo ciekawa podróż.