Seks z lalką, zamiast kobiety? Chętnych jest coraz więcej...

Jak donoszą zachodnie media, Europę powoli opanowuje nowe szaleństwo. Właściciele domów publicznych przyznają, że w ostatnim czasie ich klienci coraz częściej rezygnują z kontaktów z zatrudnionymi tam pracownicami. Zamiast zażywać rozkoszy w towarzystwie kobiety z krwi i kości, wybierają bowiem... sekslalki.

Taki przekaz do opinii publicznej trafił latem tego roku, gdy okazało się, że lalka imieniem Fanny cieszy się w wiedeńskim przybytku "Kontakthof" większym wzięciem, niż zatrudnione tam damy do towarzystwa. Historia stała się przebojem i obiegła cały świat.



Od razu zareagowała lokalna konkurencja. Inne domy publiczne w Wiedniu również postanowiły dołączyć do swojej oferty realistyczne lalki z Japonii. Z kolei w niemieckim Dortmundzie otwarto pierwszy klub nocny, w którym do dyspozycji klientów są wyłącznie silikonowe sekslalki.



Na odpowiedź Wiednia długo nie trzeba było czekać. Obecnie funkcjonuje tam dokładnie takie samo miejsce. Jego założyciele zapewniają, że ich oferta gwarantuje nieziemską przyjemność seksualną z obcowania z lalkami do złudzenia przypominającymi prawdziwego człowieka.



Austriacka prasa informuje także, że znany w Japonii trend, polegający na związku człowieka z seksualnym robotem przestaje być rzadkością również w Europie. Klienci, którzy wybierają sekslalki w domu uciech, dokładnie im się przyglądają i dotykają, zanim podejmą ostateczną decyzję. A o tą nie łatwo, bo do dyspozycji jest 40 różnych twarzy, dziewięć rozmiarów ciała, a także kolor oczu, włosów, czy długość paznokci.



Stara biznesowa zasada mówi, że skoro jest popyt, musi pojawić się i podaż. W najbliższych miesiącach można więc spodziewać się wysypu podobnych lokali, gdzie za drobną opłatą skorzystać będzie można z towarzystwa silikonowej damy. Być może to niedyskretnie, zaglądać komuś do łóżka, ale czasami warto, by zadać sobie pytanie - dokąd tak naprawdę zmierza ten świat?



